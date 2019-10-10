A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk maçına hazır
İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde yarın Arnavutluk ile yapacağı H Grubu maçının hazırlıklarını tamamladı.Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde...
Spor 10.10.2019, 20:19
İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde yarın Arnavutluk ile yapacağı H Grubu maçının hazırlıklarını tamamladı.
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Milli takım, Arnavutluk maçı öncesinde tam kadro olarak çalışmasını yaptı.
Milli takımın antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Soydan ve Mustafa Çağlar da tribünden takip etti.
Arnavutluk karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, kampa girdi.
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