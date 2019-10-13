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A Milli Futbol Takımı kafilesi Fransa'ya gitti
İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, başkent Paris'e gitti. Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'nden Fransa yolculuğuna başlayan ay-yıldızlı...
Spor 13.10.2019, 12:06
İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, başkent Paris'e gitti.
Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu, maçın oynanacağı Stade de France'ta TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler karşılaşma öncesi son antrenmanını ise TSİ 21.00'de aynı statta gerçekleştirecek.
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