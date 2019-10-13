Son Dakika
Protez bacakla 4 bin metreden paraşütle atladı
Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksörlere kutlama
Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin tamamı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.
Golbolda Avrupa şampiyonluğu
’’30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı."
Barış Pınarı Harekatı'nda M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı

A Milli Futbol Takımı kafilesi Fransa'ya gitti

İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, başkent Paris'e gitti. Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'nden Fransa yolculuğuna başlayan ay-yıldızlı...

Spor 13.10.2019, 12:06
A Milli Futbol Takımı kafilesi Fransa'ya gitti


İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, başkent Paris'e gitti.

Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'nden Fransa yolculuğuna başlayan ay-yıldızlı ekipte sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca yer almadı.

Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu, maçın oynanacağı Stade de France'ta TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler karşılaşma öncesi son antrenmanını ise TSİ 21.00'de aynı statta gerçekleştirecek.


#futbol #A Milli Futbol Takımı #Fransa #2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@