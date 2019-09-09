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A Milli Futbol Takımı, Moldova'da

- Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 6. hafta müsabakasında yarın Moldova'ya konuk olacak

Spor 09.09.2019, 12:53 09.09.2019, 12:57
A Milli Futbol Takımı, Moldova'da
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KİŞİNEV (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında yarın Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım, başkent Kişinev'e geldi.

Ay-yıldızlı takım, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla Moldova'nın başkenti Kişinev'e ulaştı.

Milli kafileyi Kişinev Havalimanı'nda Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Halil Gürol Sökmensüer ile az sayıda Türk vatandaşı karşıladı.

A Milli Futbol Takımı, daha sonra kara yoluyla konaklayacağı otele hareket etti.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir futbolcu, karşılaşmanın yapılacağı Zimbru Stadı'nda TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından milliler, müsabaka öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.

Türkiye ile Moldova arasında oynanacak karşılaşma yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

#2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri #A Milli Futbol Takımı #futbol #Kişinev #moldova #türkiye
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