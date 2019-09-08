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A Milli Futbol Takımı, Moldova maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde dün Andorra'yı 1-0 yenen A Milli Takım, 10 Eylül Salı günü Moldova ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.Türkiye Futbol Federasyonundan...

Spor 08.09.2019, 15:07
A Milli Futbol Takımı, Moldova maçı hazırlıklarına başladı


İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde dün Andorra'yı 1-0 yenen A Milli Takım, 10 Eylül Salı günü Moldova ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, yenilenme çalışması yapıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idmana, belinde hissettiği ağrı nedeniyle dinlendirilen Emre Belözoğlu haricinde aday kadroda bulunan tüm futbolcular katıldı.

Ay-yıldızlılar, Moldova maçı için yarın saat 11.00'de Türk Hava Yollarına ait uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kişinev'e hareket edecek.


#2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri #A Milli Futbol Takımı #Andorra #futbol #moldova
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