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A Milli Futbol Takımı, Moldova'ya gitti
İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın Moldova ile yapacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti.Ay-yıldızlı takım, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Moldova'nın...
Spor 09.09.2019, 11:38
İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın Moldova ile yapacağı karşılaşma için bu ülkeye gitti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, müsabakanın oynayacağı Zimbru Stadyumu'nda saat 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Milli takım, hazırlıklarını saat 21.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak Moldova-Türkiye maçı, TRT 1'den naklen yayımlanacak.
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