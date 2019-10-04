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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Ay-yıldızlı ekibin EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu

Spor 04.10.2019, 20:51 04.10.2019, 21:20
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray).

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan).

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

#2020 UEFA Avrupa Şampiyonası #A Milli Futbol Takımı #aday kadro #arnavutluk #Fransa
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