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A Milli Futbol Takımı tekne turu yaptı

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, İstanbul Boğazı'nda tekne turu yaptı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre dün akşam oynanan maçta Andorra'yı 1-0 yenen ay-yıldızlı ekip, bu sabah antrenmanından sonra...

Spor 08.09.2019, 20:43 08.09.2019, 20:54
A Milli Futbol Takımı tekne turu yaptı

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, İstanbul Boğazı'nda tekne turu yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre dün akşam oynanan maçta Andorra'yı 1-0 yenen ay-yıldızlı ekip, bu sabah antrenmanından sonra Boğaz'da tekne turuna çıktı.

Anadolu Hisarı İskelesi'nden başlayan ve Boğaz'ın her iki yakasını kapsayan tekne turu iki saat sürdü.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, tur esnasında Kız Kulesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

#A Milli Futbol Takımı #futbol #moldova
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