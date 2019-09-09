A Milli Futbol Takımı’nın rakibi Moldova
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında yarın Moldova’ya konuk olacak.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında yarın Moldova’ya konuk olacak.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Başkent Kişinev’de bulunan Zimbru Stadyumu’nda oynanacak mücadele TSİ 21.45’te başlayacak. Grupta milliler 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle aldığı 12 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Moldova ise 1 galibiyet, 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puanla 5. sırada yer alıyor.
MOLDOVA İLE 11. RANDEVU
MİLLİLERİN 574. MAÇI
A Milli Futbol Takımı, Moldova karşılaşması ile birlikte 574. kez sahaya çıkacak. Milliler, 96 yıllık tarihinde 302’si resmi, 271’i özel 573 maçta, 1’i hükmen olmak üzere 218 galibiyet alırken, 222 kez rakiplerine mağlup oldu. 133 mücadelede ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda 755 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 822 gole engel olmadı.
DÜDÜK DAVİDE MASSA’DA
İki takım arasındaki mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu’ndan Davide Massa yönetecek. Karşılaşmada Massa’nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak. Maurizio Mariani ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.(İHA)
|İmsak
|04:50
|Güneş
|06:16
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:26
|Akşam
|19:16
|Yatsı
|20:37
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0