Son Dakika
Serbest piyasada altın fiyatları
Borsa ilk yarıda yükseldi
Beşiktaş ayrılığı açıkladı
KPSS sonuçları açıklandı
Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi
Fikret Orman yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi
Stromboli yanardağındaki patlama turistleri korkuttu
Bakan Akar’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Afrika yanıyor ancak Amazonlar konuşuluyor
Annesini öldürdü, ’Pişmanım’ dedi

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Kosova

İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 UEFA Avrupa Şampiyonası eleme grubu ilk maçında yarın deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek.

Spor 29.08.2019, 07:54 29.08.2019, 11:03
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Kosova

İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 UEFA Avrupa Şampiyonası eleme grubu ilk maçında yarın deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek.

Fadıl Vokri Stadı'nda oynanacak müsabaka (TSI) 20.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, Hollanda, Rusya, Slovenya, Kosova ve Estonya ile birlikte A Grubu'nda yer alıyor.

- Statü

Ev sahibi İngiltere'nin dahil olmadığı eleme gruplarında 47 takım mücadele edecek.

Elemelerde 6 takımlı 2, 5 takımlı 7 grup bulunuyor. Grup birincileri ve en iyi 3 grup ikincisi direk Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak. Elemelerde geriye kalan 6 grup ikincisi ise play off maçları oynayacak.

#2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası #A Milli Kadın Futbol Takımı #futbol #Kosova
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@