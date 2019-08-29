A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Kosova

İSTANBUL (AA) - A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 UEFA Avrupa Şampiyonası eleme grubu ilk maçında yarın deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek.

Fadıl Vokri Stadı'nda oynanacak müsabaka (TSI) 20.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, Hollanda, Rusya, Slovenya, Kosova ve Estonya ile birlikte A Grubu'nda yer alıyor.

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Ev sahibi İngiltere'nin dahil olmadığı eleme gruplarında 47 takım mücadele edecek.

Elemelerde 6 takımlı 2, 5 takımlı 7 grup bulunuyor. Grup birincileri ve en iyi 3 grup ikincisi direk Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanacak. Elemelerde geriye kalan 6 grup ikincisi ise play off maçları oynayacak.