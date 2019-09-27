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A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda Hırvatistan maçı hazırlıkları

- 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ikinci maçında 29 Eylül'de Eskişehir'de Hırvatistan ile karşılaşacak milli takım, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı

Spor 27.09.2019, 20:10
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda Hırvatistan maçı hazırlıkları


ESKİŞEHİR (AA) - A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta Hırvatistan ile Eskişehir'de yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Porsuk Spor Salonu'nda 29 Eylül Pazar günü Hırvatistan'ı ağırlayacak milliler, başantrenör Birol Ünsal yönetiminde günde çift idman yapıyor.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, daha sonra hücum organizasyonları üzerinde durdu.

Şut çalışmasıyla devam eden antrenman, koşunun ardından açma-germe hareketleriyle tamamlandı.

Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 38-17 mağlup olan millilerin, pazar günü saat 18.00'de Hırvatistan ile yapacağı karşılaşmayı Kosovalı Sherif Xhema ile Besfort Jahja hakem ikilisi yönetecek.

#2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası #A Milli Kadın Hentbol Takımı #eskişehir #HENTBOL #Hırvatistan #türkiye
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