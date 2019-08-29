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A Milli Kadın Voleybol Takımı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası'ndaki 5. maçında Sırbistan'a 3-1 yenilerek A Grubu'nu ikinci sırada tamamladı.

Spor 29.08.2019, 19:33 29.08.2019, 22:02
A Milli Kadın Voleybol Takımı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası'ndaki 5. maçında Sırbistan'a 3-1 yenilerek A Grubu'nu ikinci sırada tamamladı.

#2019 Avrupa Şampiyonası #A Milli Kadın Voleybol Takımı #Sırbistan #voleybol
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