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A Milli Kadın Voleybol Takımı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası'ndaki 5. maçında Sırbistan'a 3-1 yenilerek A Grubu'nu ikinci sırada tamamladı.
Spor 29.08.2019, 19:33 29.08.2019, 22:02
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