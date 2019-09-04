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A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

- Sakatlıkları geçen Yusuf Yazıcı, Emre Belözoğlu ve Enes Ünal çalışmada yer aldı.- İdmanı, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da takip etti

Spor 04.09.2019, 19:44 04.09.2019, 20:30
A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü
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İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki maçlarının hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın yarım saati basına açık gerçekleştirildi.

Dünkü idmanda sakatlanan ve çalışmayı yarıda bırakan Yusuf Yazıcı, bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla çalıştı.

Milli takımda sakatlıkları geçen Emre Belözoğlu ve Enes Ünal da idmanın tamamında yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte sakatlıkları süren Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan ve Nazım Sangare ise çalışmada yer almadı.

İdmanın basına açık bölümünde futbolcular ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

- Erol Bulut'tan ziyaret

A Milli Futbol Takımının antrenmanını, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da takip etti.

Milli takım kampını ziyaret eden bulut, antrenör Mehmet Kulaksızoğlu ile birlikte idmanı izledi. Ay-yıldızlı ekip hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.


 

#A Milli Futbol Takımı #Andorra #futbol #moldova #TFF
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