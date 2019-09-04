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A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü
2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 7 Eylül’de İstanbul’da Andorra’yı konuk edecek ve 10 Eylül’de Moldova ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki hazırlıklarına devam ediyor.
Spor 04.09.2019, 22:19
2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 7 Eylül’de İstanbul’da Andorra’yı konuk edecek ve 10 Eylül’de Moldova ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki hazırlıklarına devam ediyor.
Millilerin bugünkü çalışmasını, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da izledi.
Ay-yıldızlı ekip yarın saat 18.30’da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla Andorra ve Moldova maçlarının hazırlıklarını sürdürecek.(İHA)
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