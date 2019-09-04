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A Milli Takım, konsere katıldı
İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, konsere katıldı. A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş ve futbolcular,...
Spor 04.09.2019, 22:20
İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Andorra ve Moldova ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, konsere katıldı.
Futbolcuların konsere gelişleri sırasında, izleyiciler de alkışlarla milli takıma destek verdi.
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