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A Milli Takım, Riva’da hazırlıklarını sürdürüyor
A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri’nde 7 Eylül Cumartesi günü Andorra ile Beşiktaş Park’ta oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan antrenmanla devam etti.
Spor 05.09.2019, 21:02 05.09.2019, 21:19
A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri’nde 7 Eylül Cumartesi günü Andorra ile Beşiktaş Park’ta oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan antrenmanla devam etti.
Ay-yıldızlılar, yarın saat 20.15’te Beşiktaş Park’ta Andorra maçı öncesindeki son çalışmasını yapacak. Medya mensupları, idmanın ilk 15 dakikalık bölümünü takip edebilecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu Zeki Çelik’in stadyumda düzenleyeceği basın toplantısı ise saat 19.45’te başlayacak.
(İHA)
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