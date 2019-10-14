A Milli Takımda kadrodan çıkarılan Efecan hakkında doktor açıklaması
EURO 2020 elemelerinde bugün deplasmanda Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Takım’da kadrodan çıkarılan Alanyasporlu Efecan Karaca’nın sağlık durumu hakkında kulüp doktoru açıklama yaptı.
EURO 2020 elemelerinde bugün deplasmanda Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Takım’da kadrodan çıkarılan Alanyasporlu Efecan Karaca’nın sağlık durumu hakkında kulüp doktoru açıklama yaptı.
EURO 2020 Elemeleri’nde bugün deplasmanda Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Takım’da sakatlığı bulunan Efecan Karaca’nın maç kadrosunda çıkarıldıkları açıklandı. Konuyla ilgili Aytemiz Alanyaspor Kulüp doktoru İsmail Yetkin açıklama yaptı.
"Futbolcumuzun durumu iyi"
Yetkin, Efecan Karaca’nın sağlık durumuyla ilgili olarak, "Efecan, milli takım antrenmanında karın kasına gelen darbe sonrası ağrı hissetmişti. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontroller sonrası futbolcumuzun durumunun iyi olduğu ve yarından itibaren takımla birlikte idmanlara çıkabileceği öngörülmüştür" dedi.
(Erdal Anak/İHA)
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