Son Dakika
Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Kısırlık tedavisinde "bitkisel ürün" uyarısı
"İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği için trafik düzenlemesi
FETÖ şüphelisinin evinde 70 hard disk ele geçirildi
"Alice Müzikali" yeni sezonuna başladı
Rusların uzaya gönderdiği ilk insansı robot Dünya’ya döndü
Turkcell’den engelsiz sinema şenliği
Maduro'dan muhalefete müzakere için Esequibo şartı
Samsung'dan hediyeli etkinlik
ABD Açık'ta finalin adı: Nadal-Medvedev

ABD Açık'ta finalin adı: Nadal-Medvedev

- Tek erkekler yarı finalinde İspanyol Rafael Nadal, İtalyan Berrettini'ni set vermeden yenerek adını finale yazdırdı - Rus tenisçi Daniil Medvedev, Bulgar Dimitrov'u 3-0 mağlup etti ve kariyerinin ilk grand slam finaline çıktı

Spor 07.09.2019, 09:42
ABD Açık'ta finalin adı: Nadal-Medvedev


İSTANBUL (AA) - ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal ve Rus Daniil Medvedev finale yükseldi.

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında, 2 numaralı seribaşı Nadal ile 24 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini yarı finalde karşılaştı.

Kariyerinde ilk grand slam yarı finalini oynayan rakibini 7-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 mağlup eden Nadal, grand slam turnuvalarında 27. kez finale çıktı.

Tek erkeklerdeki diğer yarı final mücadelesinde ise 5 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, dünya klasmanının 78 numarası Bulgar Grigor Dimitirov'u 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yendi.

23 yaşındaki Medvedev, kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükseldi.

Nadal ile Medvedev arasındaki final maçı yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

#ABD Açık #Daniil Medvedev #grand slam #Rafael Nadal #tenis
Yorumlar (0)
18°
açık
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
İmsak 04:48
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:28
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@