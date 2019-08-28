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ABD'de Fenerbahçe USA Derneği'ne destek

- New Jersey eyaleti Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Fenerbahçe Gençlik Gelişim Akademisi için yer tahsis etti

Spor 28.08.2019, 13:46
ABD'de Fenerbahçe USA Derneği'ne destek
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ANKARA (AA) - Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2001 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Fenerbahçe USA Derneği'nin genç kuşaklar için hazırladığı projeye, New Jersey eyaleti Paterson Belediyesi yer tahsisi yaparak destek verdi.

ABD'de Türk dostu olarak bilinen New Jersey eyaleti Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, derneğin hayata geçirmeyi planladığı Fenerbahçe Gençlik Gelişim Akademisi için yer tahsis etti.

Fenerbahçe USA Derneği Başkanı Fatih Akarsu ile Fenerbahçe USA Derneği New Jersey Eyalet Temsilcisi ve aynı zamanda Paterson Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Bayram, Sayegh'i makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgilendirdi.

Türkiye ile ABD'de özellikle ihtiyaç sahibi çocukların gelişimi ve eğitimleriyle ilgili projenin detaylarını öğrenen belediye başkanı Sayegh, maddi ve manevi destek olacağını aktardı.


- Başkana FB forması


Ziyarette başkan Andre Sayegh'e ismi yazılı Fenerbahçe forması hediye edilerek dernek rozeti takıldı.

Fatih Akarsu, yakasındaki Atatürk rozetini beğenen ve Atatürk hayranı olduğunu söyleyen Sayegh'e bu rozeti hediye etti.

Fenerbahçe USA heyeti, belediye başkanı Saygeh'e Atatürk'ün kapağında bulunduğu Times dergisinin tablosunu da takdim etti.


#Fenerbahçe Gençlik Gelişim Akademisi #Fenerbahçe USA Derneği #Fenerbahçe USA Derneği Başkanı Fatih Akarsu #New Jersey Eyaleti Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh
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