ABD'de Fenerbahçe USA Derneği'ne destek
- New Jersey eyaleti Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Fenerbahçe Gençlik Gelişim Akademisi için yer tahsis etti
ANKARA (AA) - Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2001 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Fenerbahçe USA Derneği'nin genç kuşaklar için hazırladığı projeye, New Jersey eyaleti Paterson Belediyesi yer tahsisi yaparak destek verdi.
ABD'de Türk dostu olarak bilinen New Jersey eyaleti Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, derneğin hayata geçirmeyi planladığı Fenerbahçe Gençlik Gelişim Akademisi için yer tahsis etti.
Fenerbahçe USA Derneği Başkanı Fatih Akarsu ile Fenerbahçe USA Derneği New Jersey Eyalet Temsilcisi ve aynı zamanda Paterson Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Bayram, Sayegh'i makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgilendirdi.
Türkiye ile ABD'de özellikle ihtiyaç sahibi çocukların gelişimi ve eğitimleriyle ilgili projenin detaylarını öğrenen belediye başkanı Sayegh, maddi ve manevi destek olacağını aktardı.
Ziyarette başkan Andre Sayegh'e ismi yazılı Fenerbahçe forması hediye edilerek dernek rozeti takıldı.
Fatih Akarsu, yakasındaki Atatürk rozetini beğenen ve Atatürk hayranı olduğunu söyleyen Sayegh'e bu rozeti hediye etti.
Fenerbahçe USA heyeti, belediye başkanı Saygeh'e Atatürk'ün kapağında bulunduğu Times dergisinin tablosunu da takdim etti.
|İmsak
|04:35
|Güneş
|06:05
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:37
|Akşam
|19:35
|Yatsı
|20:59
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0