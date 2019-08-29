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ABD’li ünlü manken Jeremy Meeks İstanbul’da
Amerikalı dünyaca ünlü model Jeremy Meeks, bir Türk tekstil firmasıyla özel bir marka oluşturmak üzere İstanbul’a geldi.
Spor 29.08.2019, 20:27
Amerikalı dünyaca ünlü model Jeremy Meeks, bir Türk tekstil firmasıyla özel bir marka oluşturmak üzere İstanbul’a geldi.
Edinilen bilgiye göre, Amerikalı dünyaca ünlü model Jeremy Meeks, 15 milyon Euro bütçeyle oluşturulacak marka kapsamında üç gün sürecek çekimlere de katılacak. 2015 yılında yasa dışı silah bulundurmaktan suçundan 27 ay cezaevinde kalan Jeremy Meeks’in sabıka fotoğrafının sosyal medyada yayılması üzerine üne kavuşmuştu.(Ferhat Yasak/İHA)
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