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Abdoulay Diaby, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Malili futbolcu Abdoulay Diaby, İstanbul'a geldi.
Spor 02.09.2019, 11:00 02.09.2019, 17:36
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Malili futbolcu Abdoulay Diaby, İstanbul'a geldi.
Fransa'nın başkenti Paris'ten, İstanbul Havalimanı gelen 28 yaşındaki hücum oyuncusunu, siyah-beyazlı yetkililer karşıladı.
Basın mensuplarının sorularına cevap vermeyen Diaby, havaalanından ayrıldı.
Diaby, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da geride kalan sezon 40 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti.
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