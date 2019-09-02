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Abdoulay Diaby, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Malili futbolcu Abdoulay Diaby, İstanbul'a geldi.Fransa'nın başkenti Paris'ten, İstanbul Havalimanı gelen 28 yaşındaki hücum oyuncusunu, siyah-beyazlı yetkililer karşıladı.Basın...

Spor 02.09.2019, 11:00
Abdoulay Diaby, Beşiktaş için İstanbul'a geldi


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Malili futbolcu Abdoulay Diaby, İstanbul'a geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'ten, İstanbul Havalimanı gelen 28 yaşındaki hücum oyuncusunu, siyah-beyazlı yetkililer karşıladı.

Basın mensuplarının sorularına cevap vermeyen Diaby, havaalanından ayrıldı.

Diaby, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da geride kalan sezon 40 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti.


#Abdoulay Diaby #Beşiktaş #futbol #transfer
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