Flaş HaberBM’den İdlib’e 40 yardım tırı
Son Dakika
Abdoulay Diaby Beşiktaş’ta
Beşiktaş Kulübü, Malili futbolcu Abdoulay Diaby’i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Spor 02.09.2019, 22:15
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Abdoulay Diaby’nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Sporting CP kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdoulay Diaby’ye Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.(İHA)