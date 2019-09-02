Flaş HaberBM’den İdlib’e 40 yardım tırı
Son Dakika
Abdoulay Diaby, Beşiktaş'ta
- Siyah-beyazlı kulüp, Abdoulay Diaby'nin satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını duyurdu
Spor 02.09.2019, 20:09
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Abdoulay Diaby'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Sporting CP kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdoulay Diaby’ye Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.