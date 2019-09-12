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Abdulkadir Ömür ameliyat oldu

Trabzonspor’un genç yıldızı Abdulkadir Ömür, Almanya’da sol diz menisküsünden ameliyat oldu.

Spor 12.09.2019, 13:32 12.09.2019, 13:50
Abdulkadir Ömür ameliyat oldu
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Trabzonspor’un genç yıldızı Abdulkadir Ömür, Almanya’da sol diz menisküsünden ameliyat oldu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, 20 yaşındaki Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Abdülkadir Ömür’ün başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Güven, “AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür bugün Almanya’da sol diz menisküsünden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre uygulanan ameliyat tekniği gereği oyuncumuz 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacaktır” dedi.

Tedavinin bir süre Almanya’da devam edeceğini ifade eden Yaşar Kibar Güven, “Oyuncumuz Abdülkadir Ömür, ameliyat sonrası tedavi ve tetkikler için bir süre Almanya’da kalacak, ilerleyen süreçte ise Trabzon’a dönerek kontrollü olarak tedavisine burada devam edilecektir” diye konuştu.

Ayrıca Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da ameliyatın ardından Abdülkadir Ömür’ü Almanya’da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#almanya #Abdulkadir Ömür #Trabzonspor
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