Abdülkadir Ömür'ün diz ekleminde ödem tespit edildi





TRABZON (AA) - Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'ün diz ekleminde ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven'in şu ifadelerine yer verildi:

"UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadığımız AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır."



