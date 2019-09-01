Son Dakika
Abdurrahim Albayrak’tan Falcao paylaşımı
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ve ailesi ile birlikte uçağa binmeden önce çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Albayrak’ın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.
Spor 01.09.2019, 17:36 01.09.2019, 17:44
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ve ailesi ile birlikte uçağa binmeden önce çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Albayrak’ın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.
Ayrıca, Falcao’nun da sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte uçağa binmeden fotoğraf paylaşması dikkat çekti. Bu paylaşımlar taraftarlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
(İHA)
29°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 01 Eylül 2019
|İmsak
|04:40
|Güneş
|06:09
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:34
|Akşam
|19:29
|Yatsı
|20:52
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Denizlispor
|3
|7
|2. Çaykur Rizespor
|3
|7
|3. Fenerbahçe
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Beşiktaş
|3
|4
|8. Galatasaray
|3
|4
|9. Antalyaspor
|3
|4
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Malatyaspor
|2
|3
|12. Konyaspor
|3
|3
|13. Gazişehir
|2
|3
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|0
|18. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Erzurum BB
|3
|4
|8. Osmanlıspor
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Altay
|3
|4
|11. Bursaspor
|2
|3
|12. Balıkesirspor
|3
|3
|13. Menemen Belediyespor
|2
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. West Ham
|4
|7
|6. Arsenal
|3
|6
|7. M. United
|4
|5
|8. Sheffield United
|4
|5
|9. Chelsea
|4
|5
|10. Tottenham
|3
|4
|11. Burnley
|4
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|3
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Levante
|3
|6
|4. Atletico Madrid
|2
|6
|5. Osasuna
|3
|5
|6. Deportivo Alaves
|3
|5
|7. Barcelona
|3
|4
|8. Real Madrid
|2
|4
|9. Celta de Vigo
|3
|4
|10. Real Valladolid
|3
|4
|11. Real Sociedad
|3
|4
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Real Betis
|3
|3
|14. Getafe
|3
|2
|15. Villarreal
|2
|1
|16. Granada
|2
|1
|17. Eibar
|2
|1
|18. Valencia
|2
|1
|19. Espanyol
|2
|1
|20. Leganés
|3
|0
Yeni Sayımız