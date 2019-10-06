Açık Eskrim Turnuvası sona erdi





KOCAELİ (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından Kocaeli'de gerçekleştirilen 10, 12, 14 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Açık Turnuvası sona erdi.



Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen ve 11 kentten 570 sporcunun katıldığı turnuva, çekişmeli müsabakalara sahne oldu.



Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Burdur, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla'dan İzmit ilçesine gelen eskrimciler, dereceye girebilmek için yarıştı.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları, TEF Genel Sekreteri Yılmaz Portakal, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, İzmit Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Yaşar, TEF Yönetim Kurulu Üyesi Halit Bostancı ve Uluslararası eskrim hakemi Cansu Tor Kadıoğlu tarafından verildi.



Kategori ve branşlarına dereceye giren sporcular şunlar:

14 yaş altı erkekler flöre: 1. Cem Güneş (Marmara Eskrim), 2. Ali Efe Karadeniz (Altınyurt), 3. Kıvanç Kırtay ve Halim Yiğit Ünver (Balıkesir Eskrim)



10 yaş altı erkekler flöre: 1. Emre Ameur Ould (Muğla ferdi), 2. Güneş Ali Dilber (Altınyurt), 3. Kuzey Aydemir (Marmara Eskrim) ve Kerem Özdoğan (İzmir ferdi)

12 yaş altı kızlar flöre: 1. Alara Atmaca (Balıkesir Eskrim), 2. Nilim Karavelioğlu (Marmara Eskrim), 3. Elvin Gülışık (Balıkesir Eskrim) ve Serra Gülin Gençoğlu (Bursa ferdi)



Büyük kadınlar flöre: 1. Alisa İsbir (Ankara ferdi), 2. Lal Ertün (Marmara Eskrim), 3. Nazlı Ceren Alioğlu (Ankara ferdi) ve Firuze Ayşen Güneş (Angora Pars Eskrim)

10 yaş altı kızlar flöre: 1. Begüm Erel (Kadıköy Eskrim), 2. Defne Coşgunçay (İstanbul ferdi), 3. Elif Ada Yıldız (Marmara Eskrim) ve Rüya Kalkan (Marmara Eskrim)

14 yaş altı kızlar flöre: 1. Elif Su Ay (Fethiye Eskrim), 2. Tuana Atmaca (Balıkesir Eskrim), 3. Neziha Aslı Aksoy (Bursa ferdi) ve İlayda Bengisu Güler (Gölbaşı Anadolu Lisesi)

12 yaş altı erkekler flöre: 1. Ahmed Turgut Anbarlılar (Altınyurt), 2. Nikita Görgülü (Marmara Eskrim), 3. Arda Barış Demircan (Altınyurt) ve Emre Ameur Ould (Muğla ferdi)

Büyük erkekler flöre: 1. Tevfik Burak Babaoğlu (İstanbul ferdi), 2. Turhan Berke Külcü (Marmara Eskrim), 3. Mustafa Burak Çufadar (AESK) ve Alp Eyüpoğlu (Altınyurt)



