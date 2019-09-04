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Adana Demirspor'da Uğur Tütüneker dönemi

ADANA (AA) - TFF 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Uğur Tütüneker getirildi.Kulüp başkanı Murat Sancak yaptığı yazılı açıklamada, sezon başında belirledikleri şampiyonluk hedefine ulaşmak adına...

Spor 04.09.2019, 15:13 04.09.2019, 16:25
Adana Demirspor'da Uğur Tütüneker dönemi
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ADANA (AA) - TFF 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Uğur Tütüneker getirildi.

Kulüp başkanı Murat Sancak yaptığı yazılı açıklamada, sezon başında belirledikleri şampiyonluk hedefine ulaşmak adına çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Söz konusu çalışmalar sonucunda Uğur Tütüneker ile anlaştıklarını aktaran Sancak, şunları kaydetti:

"Konyaspor ve Osmanlıspor'da şampiyonluk sevinci yaşayan Uğur Tütüneker'in camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Büyük Adana Demirspor ailesinin hocamıza, futbolcularımıza ve yönetimimize sonuna kadar destek olacağından hiç şüphem yok. Yolun sonu şampiyonluk olacaktır."

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#adana #futbol #tff 1. lig #Uğur Tütüneker
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