Adanaspor'da Engin İpekoğlu dönemi
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Levent Eriş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Engin İpekoğlu getirildi.
Spor 11.10.2019, 09:07 11.10.2019, 09:40
ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Levent Eriş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Engin İpekoğlu getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Engin İpekoğlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Adanaspor, İpekoğlu yönetiminde 2015-2016 sezonunda TFF 1. Lig şampiyonu olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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