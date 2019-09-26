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Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı
ADANA (AA) - Adanaspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda...
Spor 25.09.2019, 23:01
ADANA (AA) - Adanaspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda turuncu-beyazlılar, kuvvet ağırlıklı çalışma yaptı.
Tümör tedavisi gören Adanaspor taraftarı Güneş Tavs, kulüp başkanı Bayram Akgül'ün davetlisi olarak tesise gelerek takımının antrenmanını izledi.
Brezilyalı oyuncu Roni, antrenman sonrası Güneş Tavs'a imzalı formasını hediye etti.
Adanaspor, Altay maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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