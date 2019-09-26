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Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı

ADANA (AA) - Adanaspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda...

Spor 25.09.2019, 23:01
Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı


ADANA (AA) - Adanaspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda turuncu-beyazlılar, kuvvet ağırlıklı çalışma yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile oynanan maçta sahaya ilk 11'de çıkan oyuncular ile sakatlığı bulunan Ahmet Dereli, antrenmanda yer almadı.

Tümör tedavisi gören Adanaspor taraftarı Güneş Tavs, kulüp başkanı Bayram Akgül'ün davetlisi olarak tesise gelerek takımının antrenmanını izledi.

Brezilyalı oyuncu Roni, antrenman sonrası Güneş Tavs'a imzalı formasını hediye etti.

Adanaspor, Altay maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

#maç #hazırlık #Altay #Adanaspor #ziyaret #taraftar
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