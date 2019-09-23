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Adem Ljajic cezalı duruma düştü

Beşiktaş’ın Boşnak yıldızı Adem Ljajic, Başakşehir maçında hakem Suat Arslanboğa’ya yaptığı hareket sonrasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Spor 23.09.2019, 21:15
Adem Ljajic cezalı duruma düştü

Beşiktaş’ın Boşnak yıldızı Adem Ljajic, Başakşehir maçında hakem Suat Arslanboğa’ya yaptığı hareket sonrasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Beşiktaş’ın Boşnak yıldızı Adem Ljajic, 6. haftada oynanacak olan Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Mücadelenin ilk yarısında maçın hakemi Suat Arslanboğa ile çarpışan ve sonrasında Arslanboğa’nın elini iterek sarı kart gören Adem Ljajic, Trabzonspor deplasmanında oynanacak olan karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Geçtiğimiz sezon da 22. haftada Yeni Malatyaspor mücadelesinde siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü attıktan sonra korner bayrağına tekme atarak sarı kart gören yıldız futbolcu, bir sonraki hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde forma giyememişti.

(İHA)
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