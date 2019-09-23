Son Dakika
Beyin kanaması geçiren asker şehit oldu
İnternet’ten tatil aldı, hayatının şokunu yaşadı
Japonya Tapah Tayfunu’na teslim: 400 uçuş iptal edildi
İstanbul’da motosikletle trafikte terör estiren magandalar yakalandı
Yurtta hava durumu: 22 Eylül 2019
Sefaköy D-100 karayolu Topkapı istikametinde iki araç çarpıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı
Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat
ABD’deki Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için uzun kuyruk oluşturdu
Albayrak "Fark yapacağımız maçtan 1 puan aldık"

Adil Gevrek "Sahamızda her maçı kazanmak istiyoruz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek "Oyunun geneline baktığınız zaman belki bir puan son dakikalarda geldiği için mutlu olduk ama sahamızda çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz, rakip kim olursa olsun" dedi

Spor 22.09.2019, 22:31 22.09.2019, 23:38
Adil Gevrek "Sahamızda her maçı kazanmak istiyoruz"
banner63

MALATYA (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, "Oyunun geneline baktığınız zaman belki bir puan son dakikalarda geldiği için mutlu olduk ama sahamızda çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz, rakip kim olursa olsun." dedi.

Gevrek, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maça çok iyi başladıklarını söyledi.

Sahalarında çıktıkları her maçı kazanmak istediklerini belirten Gevrek, şöyle konuştu:

"Mutluyuz ama tabii ki sahamızda kazanmak ve üç puan almak istiyorduk. Aslında oyuna çok iyi başladık ve ilk 20 dakika iyi oynadık. Ancak bazen kısmetsizlik oluyor. Yakaladığımız çok net pozisyonlar var ve bunları değerlendiremedik. Oyunun geneline baktığınız zaman belki bir puan son dakikalarda geldiği için mutlu olduk ama sahamızda çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz, rakip kim olursa olsun. Bir puan son dakikada geldiği için bizi mutlu etti. Takım oyunu güzeldi ve ben futbolcularımızı, taraftarımızı tebrik ediyorum. Bu maç bitti artık yolumuza bakacağız."

#süper lig #Maçın ardından #Galatasaray #futbol #BtcTurk Yeni Malatyaspor #Adil Gevrek
Yorumlar (0)
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 23 Eylül 2019
İmsak 05:06
Güneş 06:29
Öğle 12:46
İkindi 16:11
Akşam 18:53
Yatsı 20:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Denizlispor 5 8
5. Çaykur Rizespor 5 8
6. Galatasaray 5 8
7. Malatyaspor 5 7
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@