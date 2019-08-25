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Adil Rami Fenerbahçe için İstanbul’da
Fransız savunma oyuncusu Adil Rami, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul’a geldi. Havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada sarı-lacivertli taraftarlara övgülerde bulunan Rami, "Taraftarlar çok çılgın. Burayı biliyorum çünkü uzun zaman önce Fenerbahçe’ye karşı oynadım. Daha önce dünyada böyle bir taraftar hiç görmedim" dedi.
Spor 25.08.2019, 17:32
Fransız savunma oyuncusu Adil Rami, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul’a geldi. Havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada sarı-lacivertli taraftarlara övgülerde bulunan Rami, "Taraftarlar çok çılgın. Burayı biliyorum çünkü uzun zaman önce Fenerbahçe’ye karşı oynadım. Daha önce dünyada böyle bir taraftar hiç görmedim" dedi.
Sağlık kontrollerinin ardından yapılacak görüşmede anlaşma sağlanması durumunda Adil Rami’nin, kendisini Fenerbahçe’ye bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.(Ferhat Yasak/İHA)
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