Son Dakika
Kar Karadeniz’de yüzünü gösterdi
Kayseri’de kazanan yok: 1-1
“3. Ağrı Bal Festivali“ başladı
Eşini öldüren zanlı 5 yıl sonra yakalandı
Erdoğan, "Sınır boylarında hazırlıklarımız tamam"
Sınavdaki başarıda uyku çok önemli!
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Anlamın Parçası Olarak İnsanı" anlattı
Ersoy, "Hedefimiz 52 milyon turist"
Buse Naz'ın yeni hedefi Dünya Şampiyonluğu
Yeni Malatyaspor ligde sahasında Galatasaray'a geçit vermiyor

Adil Rami ilk kez 11’de

Fenerbahçe’nin yeni transferi Adil Rami, MKE Ankaragücü karşısında ilk kez 11’de yer aldı.

Spor 21.09.2019, 19:53 21.09.2019, 19:58
Adil Rami ilk kez 11’de

Fenerbahçe’nin yeni transferi Adil Rami, MKE Ankaragücü karşısında ilk kez 11’de yer aldı.

Süper Lig’de evinde Ankaragücü’nü ağırlayacak olan Fenerbahçe’de yeni transfer Adil Rami ilk kez 11’de yer aldı. Daha önce oynanan maçlarda kadroda hazır olmadığı için yer alamayan Fransız futbolcu Ankaragücü karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11’de şans tanındı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Yorumlar (0)
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
İmsak 05:05
Güneş 06:29
Öğle 12:47
İkindi 16:12
Akşam 18:55
Yatsı 20:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Denizlispor 5 8
3. Çaykur Rizespor 4 8
4. Fenerbahçe 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Ankaragücü 4 5
12. Göztepe 5 5
13. Antalyaspor 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Bursaspor 4 9
3. Keçiörengücü 5 9
4. Hatayspor 4 8
5. Fatih Karagümrük 4 8
6. Altay 5 8
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Balıkesirspor 5 7
9. Erzurum BB 5 7
10. Osmanlıspor 5 7
11. Adana Demirspor 4 6
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Bournemouth 6 10
5. Tottenham 6 8
6. M. United 5 8
7. Burnley 6 8
8. Sheffield United 6 8
9. Chelsea 5 8
10. Arsenal 5 8
11. West Ham 5 8
12. Southampton 6 7
13. Crystal Palace 5 7
14. Everton 6 7
15. Norwich City 6 6
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Villarreal 5 8
4. Real Madrid 4 8
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Barcelona 4 7
7. Granada 4 7
8. Levante 5 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Osasuna 5 7
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Betis 5 5
13. Real Valladolid 5 5
14. Valencia 4 4
15. Mallorca 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 5 2
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@