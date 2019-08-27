Son Dakika
Pençe-3’le PKK’ya ait hedefler vuruluyor
Şanlıurfa’da 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi
Napoli’deki cezaevinden 100 yıl sonra ilk firarı gerçekleştiren Polonyalı yakalandı
Adil Rami resmen Fenerbahçe’de
Netanyahu’dan İsrail’i tehdit eden Nasrallah’a uyarı: “Sakin ol”
Selahattin Özdemir Hayata Gözlerini Yumdu!
Soylu, "Yurt içindeki terörist sayısı 600’ün altına düştü."
Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçına hazırlanıyor
Esenboğa Havalimanı’nda 350 bin liralık kunduz ve tilki postu ele geçirildi
İstanbul’da 16 bin 423 kaçak göçmen geri gönderildi

Adil Rami resmen Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Spor 27.08.2019, 15:09 27.08.2019, 15:32

Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri için İstanbul’a gelen 33 yaşındaki Fransız stoper Adil Rami ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu. Deneyimli savunmacı 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile anlaşma sağladı. Deneyimli stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu. Adil Rami’ye Fenerbahçe’ye ‘hoş geldin’ diyor, sarı-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
banner62
#futbol #spor #fenerbahçe #Adil Rami
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
İmsak 04:34
Güneş 06:04
Öğle 12:55
İkindi 16:38
Akşam 19:37
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@