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AEK, Trabzonspor maçına hazır
TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1 yenildiği maçın rövanşında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Yunanistan temsilcisi AEK, hazırlıklarını tamamladı.Konuk takım, karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda,...
Spor 28.08.2019, 18:24
TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1 yenildiği maçın rövanşında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Yunanistan temsilcisi AEK, hazırlıklarını tamamladı.
Konuk takım, karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda, son çalışmasını gerçekleştirdi.
Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın, taktik çalışma ile tamamlandığı belirtildi.
Trabzonspor-AEK karşılaşması yarın saat 20.30'da başlayacak.
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