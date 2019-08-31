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Afyonkarahisar'da sokak basketbolu turnuvası başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu, Afyonkarahisar Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 3x3 Zafer Sokak Basketbolu Turnuvası başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılı etkinlikleri...

Spor 31.08.2019, 19:38
Afyonkarahisar'da sokak basketbolu turnuvası başladı
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AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu, Afyonkarahisar Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 3x3 Zafer Sokak Basketbolu Turnuvası başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılı etkinlikleri kapsamında, Zafer Meydanı'nda düzenlenen turnuvada, 15 şehirden 45 basketbol takımı mücadele ediyor.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, turnuvanın kentin basketbol altyapısına da hizmet etmesini amaçladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ulusal boyutta bir turnuva düzenledik. Turnuvaya büyük erkeklerde 19 takım katıldı. 18 yaş altı kategorisinde ise erkeklerde 20 takım, kızlarda ise 6 takım katılım gösterdi. Turnuvaya toplamda 45 takım katıldı. Sporda özümüze dönme mücadelesi veriyoruz. Bu turnuvaların kentimizin takımlarının altyapısına katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Umarız bu turnuvada yer alan, bu turnuva sayesinde sporla ilgilenen gençlerimiz bizim takımlarımızın temelini oluşturur."

Afyonkarahisarlı sporseverler, Zafer Meydanı'nda oluşturulan basketbol sahasında yapılan maçlara yoğun ilgi gösterdi.

#3x3 Sokak Basketbolu #Afyonkarahisar #büyük tararruz #TBF
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