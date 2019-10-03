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Ağaoğlu'ndan Trabzon Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindekiler, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'i ziyaret etti.

Spor 03.10.2019, 16:24 03.10.2019, 16:38
Ağaoğlu'ndan Trabzon Emniyet Müdürü Alper'e ziyaret
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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindekiler, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'i ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Ağaoğlu, başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ile yönetim kurulu üyeleri Kemal Ertürk ve Lokman Sadıklar, Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Metin Alper'i makamında ziyaret etti.

Başkan Ağaoğlu, göreve geldikleri günden bugüne dek Trabzon Valiliği ve Trabzon Emniyet Müdürlüğüyle üst düzey iletişim ve iş birliği içerisinde olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz Sparta Prag karşılaşmasında sahaya atılan bir çakmak yüzünden 5 bin kişilik tribünümüz kapatıldı. Tekrar edilmesi halinde bir sonraki maçımızı seyircisiz oynama cezası alırız. Bir çakmak nelere yol açıyor. UEFA bu gibi durumları asla cezasız bırakmıyor. Ben bizim için de Sayın Emniyet Müdürümüz için de sorunsuz ve başarılı bir görev süresi diliyorum."

Emniyet Müdürü Alper ise "Ben bundan tam 25 yıl önce yine bir Avrupa maçı öncesi, Aston Villa'yı 1-0 yendiğimiz maçtan önce Trabzon'a gelmiştim. Ardahan'da görev yaptığım dönemde izin alıp maçı izlemek için Trabzon'a gelmiştim. Bugün yine bir Avrupa maçı öncesi Trabzon'dayım. İnşallah umuyorum ki o günkü gibi güzel bir galibiyet alırız." ifadesini kullandı.

Ziyarette, Ağaoğlu, günün anısına Alper'e plaket ve forma hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#futbol #süperlig #Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper #Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu #ziyaret
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