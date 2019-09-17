Ahilik maçında kazanan dostluk oldu

32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (ANKESOB) bağlı meslek odalarının başkan ve yöneticilerinden oluşan karma iki takım arasında oynanan keyif veren mücadelenin sonunda kazanan dostluk oldu.

32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen ‘Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Arası Futbol Turnuvası Maçı’, Hasan Doğan Stadyumu'nda oynandı. Sarı formayla mücadele eden takım, karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Skor böyle bitse de kazanan taraf dostluk oldu.

Sarı renkli formayla maça başlayan kadronun takım kaptanlığını ANKESOB YKÜ ve Ankara Hurdacılar Esnaf Odası Başkanı İrfan Çinkaya yaparken, kırmızı forma ile sahaya çıkan ekibin takım kaptanlığını ise Ankara Seyyar Satıcılar Esnaf Odası Başkanı Erol Gürbüz yaptı.

Karşılaşma öncesi; ANKESOB Başkan Vekilleri Hüseyin Ar ve Hasan H. Çavuşculu ile karşılaşmayı izleyen ANKESOB YKÜ ve Ankara Mermerciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ali Okumuş, Ankara Matbaacılar Ciltçiler ve Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Gürbüz, Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, ANKESOB Genel Sekreteri Abdurrahman Varol ve Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer, her iki takım oyuncularına centilmenlik çerçevesinde başarı dileklerini iletti.

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, 32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında odaların başkan ve yöneticilerinden oluşan iki karma takım arasında düzenledikleri futbol karşılaşmasının birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk, dayanışma, hoşgörü, iyi ahlak ve insan sevgisini esas alan Ahiliğin ruhuna uygun bir şekilde centilmence geçmesi temennisinde bulundu. ANKESOB olarak sosyal faaliyetlere ve spora da önem verdiklerini belirten Ar, "Ahilik Haftası nedeniyle büyük bir katılımla güzel bir buluşma, birliktelik sağladık. Hem spor yapıyor, hem de birlik ve beraberlik içerisinde kaynaşıyoruz. Ahilik Haftamız esnaf ve sanatkarlarımıza kutlu olsun." diye konuştu.

Oldukça renkli ve eğlenceli geçen mücadele neticesinde maçın galibi, sarı formayı giyen takım oldu. 3-1 sona eren maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları ikram edilen baklavayla maçın tatlı yorgunluğunu üzerinden attı.