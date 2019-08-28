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Akhisarspor, Taha Yalçıner'i transfer etti
MANİSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Alanyaspor'la sözleşmesini fesheden Taha Yalçıner'i transfer etti.Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, Taha Yalçıner'le 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.Profesyonel...
Spor 28.08.2019, 14:07
MANİSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Alanyaspor'la sözleşmesini fesheden Taha Yalçıner'i transfer etti.
Profesyonel futbol hayatına Fenerbahçe'de başlayan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Muğlaspor, Karşıyaka, Adana Demirspor, Samsunspor ve Alanyaspor'da forma giydi.
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|3
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|2
|1
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|1
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|2
|0
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