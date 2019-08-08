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Akhisarspor Teknik Direktörü Altıparmak: Futbolun adaleti olsaydı bugün biz kazanırdık
Nesrin AYDIN YALDIZ-Ebru KURT-Fatih POYRAZ/ANKARA,() Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, TFF Süper Kupa finalinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Altıparmak, Akhisarspor - Galatasaray maçlarının bir kupa klasiği...
Spor 08.08.2019, 00:53
Nesrin AYDIN YALDIZ-Ebru KURT-Fatih POYRAZ/ANKARA,()
Tek amaçlarının iyi futbol oynamak olduğunu ifade eden Mehmet Altıparmak, "Belki futbol olarak bunu gerçekleştirdik ama futbolun adaleti olsaydı bugün kupayı biz alırdık. Bugün bizim için önemli olan oynadığımız futbol ve girdiğimiz pozisyonlardı. Bizim tek amacımız Süper Lig'e geri dönmek. Hazırlık süreci geçirdik, bu maç ilk resmi maçımızdı ve bize göre iyi mücadele verdik ama kupa Galatasaray'a gitti. Bir takım Galatasaray'a karşı nasıl oynar az çok bunu gösterdik. Çok güzel, keyifli bir gece geçirdik. Bizi destekleyen tüm taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah sezon sonunda şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mehmet Altıparmak'ın açıklamaları
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