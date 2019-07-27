2018-2019 sezonunda Süper Lig’e veda eden Akhisarspor, yeni sezon hazırlıklarını Ankara Kızılcahamam’da sürdürüyor. Süper Kupa Finali öncesi Akhisarspor’un hedefi kupa şampiyonluğu.

Ankara Kızılcahamam’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Akhisarspor, 7 Ağustos’ta oynayacağı Süper Kupa Finali öncesi Ankara Kızılcahamam Stadında Gençlerbirliği’yle hazırlık maçında karşılaştı. Akhisarspor’la Gençlerbirliği arasında oynanan hazırlık maçını Manisa temsilcisi 3-2 kaybetti. Maç öncesi takımın durumunu ve Galatasaray maçını değerlendiren Akhisar Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Yeni sezon tüm takımlara hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki amacımız Akhisar’ı tekrar layık olduğu yere taşımak. Bunun için de buradayız. Çok güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Erzurum’da ilk kamp dönemimizi tamamladık. İlk hazırlık kampında çok maç yapma fırsatımız olmadı ama Kızılcahamam kampında ciddi anlamda ilk hazırlık maçına çıkacağız. Takımda eksiklerimiz var, 2 ya da 3 mevkiye oyuncu alacağız. Onlarda tamamlandıktan sonra Galatasaray maçında tam takım olarak hazır hale geleceğiz” dedi.

2018-2019 sezonunu Süper Kupa’yla tamamlamak istediklerini dile getiren Altıparmak, amaçlarının kupayı Akhisar’a götürmek olduğunu söyledi. Altıparmak, “Bizim için çok ciddi bir hazırlık maçı olacak. Son şampiyonun biz olmamızdan dolayı o kupanın devamlılığını sağlamak istiyoruz. Rakibimizin ne yapacağının önemi yok, biz elimizden geleni yapıp kendi oyunumuzu oynayacağız. İnşallah kupayı alacağız” ifadelerini kullandı.

"HAZIRLIKLARIMI SÜPER KUPA FİNALİ İÇİN YAPIYORUZ"

Akhisarspor’un bu sezon Erzurumspor’dan transfer ettiği Tolga Ünlü, “İlk kamp sürecinde Altınordu’yla karşılaştık, Erzurum’da. Burada da iki gündür bulunuyoruz. Önemli bir maça çıkacağız Gençlerbirliği’ne karşı. Kampın sonuna doğru maçlar çoğalıyor, biz de en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Süper Kupa’da Galatasaray’la bir maçımız var. Sonuçta final maçı. Biz maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Ardından sezon başlayacak ama bizim ilk resmi maçımız Galatasaray maçı olduğu için tüm hazırlıklarımızı Süper Kupa Finali için yapıyoruz” şeklinde konuştu.

(Emin Kuvat - Cem Geçim /İHA)