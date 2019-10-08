Akyurt'ta amatör spor şenliği

Akyurt'ta 7 – 13 Ekim Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı. Akyurt Kaymakamlığı, Akyurt Belediyesi ve Akyurt Gençlik ve Spor Müdürlüğü, ilçede amatör sporlarla uğraşan tüm sporcuların bir araya geldiği açılış programı düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Gösterisi ile başlayan programa Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü ve sporcuların aileleri katıldı.

Mehteran takımının İstiklal Marşı performansı ile başlayan programda konuşan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık “Tüm sporcularımızın ve eğitmenlerimizin Amatör Spor Haftası kutlu olsun. Gencecik sporcularımızı burada görmek çok güzel. Özellikle velilerine burada büyük görev düşüyor. Tüm veliler çocuklarını bir spor dalıyla ilgilenmeleri için teşvik ederek öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutabilir, kendine güvenen, başarılı bireyler olarak hayatlarını devam ettirmelerine yardımcı olabilirler. Akyurt Belediyesi olarak bizler de hem ailelere hem çocuklarımıza destek sözü veriyoruz. İlçe Spor Müdürlüğümüz ile birlikte her türlü desteği vererek sporcularımızın başarısında pay sahibi olmayı istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Akyurt Kaymakamı Osman Altın ise etkinliğin 5’inci kez yapıldığını belirterek “Her yıl bir öncekine göre sayıları çokça artan sporcularla bu etkinliği yapıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sporun herkesin hayatının önemli bir parçası haline gelmesi için amatör spor çok önemli. Bu geniş kapsamlı programda emeği geçen Belediye Başkanımıza, İlçe Spor Müdürümüze ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Akyurt Kapalı Spor Salonu tamamen dolarken, Akyurt Gençlik ve Spor Merkezi boks sporcuları gösteri maçı yaptı. Halk Eğitim Merkezi tekvando ekibi, öğrendiklerini salonda protokol ve ailelerinin önünde sergiledi. Başarılı sporcularla adından söz ettiren judo takımı ise birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yaparak seyirciden alkış aldı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü tekvando ekibinin gösterisiyle sona eren açılış programının ardından sporcular Akyurt Kaymakamı Osman Altın ve Belediye Başkanı Hilal Ayık ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Sporcular ve aileleri Belediye Başkanı Hilal Ayık’a büyük ilgi gösterdi.