Alanyaspor deplasmanda kazandı
Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor karşılaşmasında gülen taraf 1-0’lık skorla deplasman ekibi Alanyaspor oldu.
Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor karşılaşmasında gülen taraf 1-0’lık skorla deplasman ekibi Alanyaspor oldu.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Fuertes’in sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Fernandes’in kafa vuruşunda top kaleci İsmail’de kaldı.
23. dakikada savunmanın arkasına atılan topla sağ çaprazda buluşan Cisse’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
27. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Kayserispor defansı topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Siopis’in sert vuruşu uzak kale direğinin dibinden auta gitti.
30. dakikada Henrique’nin sağ kanattan yaptığı ortada Alanyaspor defansı son anda Umut’tan önce araya girerek topu kornere gönderdi.
37. dakikada Lopes’in sağ kanattan ceza sahasına ortasında kaleci Marafona son anda topa dokunarak uzaklaştırdı.
40. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Lopes’in vuruşunda top savunmadan sekerek kaleye yöneldi ancak kaleci Marafona topu son anda kornere çeldi.
45. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Bakasetas’ın vuruşunda top yandan auta gitti.
61. dakikada Ceyhun’un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes’in vuruşunda top kaleci İsmail’de kaldı.
79. dakikada sol kanattan yapılan ortada Kayserispor defansı topu uzaklaştırdı. Ceza sahası çizgisi üzerinde topu önünde bulan Salih’in vuruşunda top kaleci İsmail’de kaldı.
85. dakikada Djalma’nın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse’nin vuruşunda kaleci İsmail topu kornere çeldi.
90. dakikada kaleci İsmail’in uzun topuyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Henrique’nin sert şutunda kaleci Marafona topu kornere çeldi. Kullanılan korner sonrası Henrique’nin ağlara giden golü ’VAR’ değerlendirmesi sonucu iptal edildi.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Tugay Numanoğlu xx, Mustafa Sönmez xx, Salih Mazlum xx
İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail x, Abdennour xx, Poulain x, Umut x, Henrique xxx, Lopes xx, Atilla x, Alpay ? (Ziya dk. 6 x) (Bilal dk. 78 x ), Djedje xx, Rienstra x (Emre dk. 89 ?), Mensah xx
Yedekler: Doğan, Ramazan, Nurettin, Aksel, Sakıb, Mert, Yasir
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Alanyaspor: Marafona xxx, Ceyhun xx (Salih dk. 79 xx), Efecan xx (Bammou dk. 90 ?), Cisse xxx, Fernandes x (Djalma dk. 70 xx), Bakasetas xx, Nsakala xx, Welinton xx, Fuertes xx, Siopis xx, Caulker xx
Yedekler: Haydar, Kaan, Hasan, Onur, Tzavellas, Tayfur, Taha
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Cisse (dk. 86) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Atilla, Abdennour, Henrique, Mensah (İstikbal Mobilya Kayserispor), Cisse (Alanyaspor)
(Turan Bulut - Ali Göç - Eren Kan /İHA)
|İmsak
|04:21
|Güneş
|05:55
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:45
|Akşam
|19:51
|Yatsı
|21:19
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|1
|3
|2. Denizlispor
|1
|3
|3. Alanyaspor
|1
|3
|4. Çaykur Rizespor
|1
|3
|5. Ankaragücü
|0
|0
|6. Antalyaspor
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Göztepe
|0
|0
|10. Başakşehir
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Konyaspor
|0
|0
|13. Trabzonspor
|0
|0
|14. Malatyaspor
|0
|0
|15. Gençlerbirliği
|1
|0
|16. Kayserispor
|1
|0
|17. Galatasaray
|1
|0
|18. Beşiktaş
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|1
|3
|2. Adana Demirspor
|1
|3
|3. Menemen Belediyespor
|1
|3
|4. Osmanlıspor
|1
|3
|5. Adanaspor
|0
|0
|6. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|7. Altay
|0
|0
|8. Altınordu
|0
|0
|9. Erzurum BB
|0
|0
|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Keçiörengücü
|0
|0
|12. Ümraniye
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Boluspor
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|0
|-6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. Brighton
|2
|4
|5. Tottenham
|2
|4
|6. Bournemouth
|2
|4
|7. Everton
|2
|4
|8. M. United
|1
|3
|9. Burnley
|2
|3
|10. Norwich City
|2
|3
|11. Sheffield United
|1
|1
|12. Crystal Palace
|1
|1
|13. Leicester City
|1
|1
|14. Wolverhampton
|1
|1
|15. West Ham
|2
|1
|16. Aston Villa
|2
|0
|17. Newcastle
|2
|0
|18. Southampton
|2
|0
|19. Chelsea
|1
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Mallorca
|1
|3
|3. Athletic Bilbao
|1
|3
|4. Osasuna
|1
|3
|5. Granada
|1
|1
|6. Villarreal
|1
|1
|7. Real Sociedad
|1
|1
|8. Valencia
|1
|1
|9. Atlético Madrid
|0
|0
|10. Deportivo Alaves
|0
|0
|11. Espanyol
|0
|0
|12. Getafe
|0
|0
|13. Levante
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Valladolid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Eibar
|1
|0
|18. Barcelona
|1
|0
|19. Leganés
|1
|0
|20. Celta de Vigo
|1
|0