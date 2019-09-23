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Albayrak "Fark yapacağımız maçtan 1 puan aldık"

Albayrak "Fark yapacağımız maçtan 1 puan aldık"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak "Aslında çok farklı kazanabileceğimiz bir maç, 5 yüzde yüz gol pozisyonu ve kaçırdığımız goller. Yapacak bir şey yok, ligin başı ve deplasmanda bir puan aldık, önümüze bakacağız"

Spor 22.09.2019, 23:15 22.09.2019, 23:32
Albayrak "Fark yapacağımız maçtan 1 puan aldık"


MALATYA (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, "Aslında çok farklı kazanabileceğimiz bir maç, 5 yüzde yüz gol pozisyonu ve kaçırdığımız goller. Yapacak bir şey yok, ligin başı ve deplasmanda bir puan aldık, önümüze bakacağız." dedi.

Albayrak, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maçı farklı kazanabilecekleri pozisyonları bulduklarını ancak bunları değerlendiremediklerini söyledi.

Ligin başında olduklarını ve bu maçın telafisinin olduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Aslında çok farklı kazanabileceğimiz bir maç, 5 yüzde yüz gol pozisyonu ve kaçırdığımız goller. Yapacak bir şey yok, ligin başı ve deplasmanda bir puan aldık, önümüze bakacağız. Gönül isterdi ki Malatya'da galip gelelim. Galip geleceğimiz pozisyonları yakaladık, maalesef son dakikada yediğimiz gol 2 puanımıza mal oldu. Üzgünüz ama bunların telafisi vardır."

Gazetecilerin kadroda rotasyona gidilmesini sorması üzerine Albayrak, "Onların kararını hocamız verir. Hoca kendisi nasıl bir kadro isterse öyle bir kadro çıkartır. Çünkü tasarruf yapmak zorunda hocamız doğal olarak. Önümüzdeki hafta cumartesi günü derbi yani Fenerbahçe maçımız var. Ardından salı günü Şampiyonlar Ligi maçımız var. Hocanın bunları düşünerek muhakkak tedbir alması gerekiyordu. Doğrusunu da yaptı hocamız. Saygı duymak lazım." ifadelerini kullandı.


- Fenerbahçe derbisi


Abdurrahim Albayrak, gelecek hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin şunları ifade etti:

"Derbilerde maç oynanmadan bir şey söyleyemezsiniz. Çünkü 90 dakika oynayacaksınız, ondan sonra konuşacaksınız. Önümüzde zor bir derbi var. Taraftarımıza güveniyorum. 55 bin taraftarımız olacak. Güzel ve dostça bir maç olmasını diliyorum. Her iki tarafa da başarılar diliyorum."

Bir gazetecinin "Derbide Fenerbahçe yönetimine loca verecek misiniz?" sorusuna ise Albayrak, "Şu anda bir şey olmadan boş konuşmanın anlamı yok. Öyle bir talep gelsin ondan sonra konuşalım." cevabını verdi.

#süper lig #Galatasaray #futbol #BtcTurk Yeni Malatyaspor #Abdurrahim Albayrak
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