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Alex de Souza, Fenerbahçe’yi yalnız bırakmadı

Fenerbahçe’nin efsane futbolcuları arasında gösterilen Alex de Souza, yeni sezon öncesi sarı-lacivertlilerin Almanya’da katılacağı futbol turnuvasında eski takımını yalnız bırakmadı.

Spor 30.07.2019, 13:03 30.07.2019, 13:57
Alex de Souza, Fenerbahçe’yi yalnız bırakmadı

Fenerbahçe’nin efsane futbolcuları arasında gösterilen Alex de Souza, yeni sezon öncesi sarı-lacivertlilerin Almanya’da katılacağı futbol turnuvasında eski takımını yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-lacivertli takımla bağlarını hiç koparmayan Alex de Souza, eski takımına desteği ihmal etmiyor. Fenerbahçe’nin, Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham gibi Avrupa’nın dev kulüpleriyle mücadele edeceği Audi Cup öncesi Alex, takımı kaldığı otelde ziyaret etti. Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı ve yeni transferlerden Emre Belözoğlu ile hasret gideren Brezilyalı yıldızın, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına da Belözoğlu’nu işaret ederek ’Kaptan’ yazması dikkatlerden kaçmadı.

Bu akşam dev turnuvada Bayern Mühih ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’yi Alex de Souza’nın yanı sıra eski futbolculardan Tuncay Şanlı ve Pierre van Hooijdonk da yalnız bırakmadı.

(Güven Mert Ercan /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#fenerbahçe #spor haberleri #spor #almanya #yeni sezon #Alex de Souza
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