Son Dakika
Erol Mütercimler Kimdir? Erol Mütercimler Hayatı Biografisi
Ömer Hayyam Kimdir? Ömer Hayyam Hayatı ve Eserleri
Dacia Duster Eylül Ayı SUV Kampanyası - Fiyat Listesi 2019
Ford EcoSport'a Özel İndirim Kampanyası - Özel İndirim Fırsatı
Trafik kazaları MOBESE kamerasında
Türkiye'nin yöresel peynirleri Kars'ta buluştu

Ali Koç, taraftarları stada uğurladı

Süper Lig’in 6. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Başkan Ali Koç, taraftarları uğurladı.

Spor 28.09.2019, 16:59
Ali Koç, taraftarları stada uğurladı

Süper Lig’in 6. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Başkan Ali Koç, taraftarları uğurladı.

Derbi maç için Ülker Stadyumu’nun önünde toplanan Fenerbahçeli taraftarları, Başkan Ali Koç uğurladı. Traftarlar, Başkan Ali Koç’a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar 25 otobüsle Seyrantepe’ye hareket etti.

Taraftarların gidişinde emniyet ekipleri güvenlik önlemleri alırken, taşkınlık çıkarın bazı kişiler ise göz altına alındı.

(İHA)
Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
İmsak 05:12
Güneş 06:35
Öğle 12:44
İkindi 16:04
Akşam 18:43
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Başakşehir 6 8
6. Denizlispor 6 8
7. Galatasaray 5 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Kasımpaşa 6 7
11. Trabzonspor 5 6
12. Konyaspor 5 6
13. Beşiktaş 5 5
14. Göztepe 5 5
15. Antalyaspor 5 5
16. Ankaragücü 5 5
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 11
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Keçiörengücü 6 10
4. Adana Demirspor 5 9
5. Fatih Karagümrük 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 7 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 7 12
5. Villarreal 7 11
6. Granada 6 11
7. Barcelona 6 10
8. Sevilla 6 10
9. Valencia 7 9
10. Real Betis 7 8
11. Getafe 6 7
12. Levante 6 7
13. Osasuna 6 7
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@