Ali Koç'tan Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'na ziyaret





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nı ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'nın makamında gerçekleşen ziyarette Ali Koç'a Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kulübün genel sekreteri Sevil Zeynep Becan ve iletişim koordinatörü Can Gebetaş'ın eşlik ettiği belirtildi.

Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Sait Yılmaz'ın hazır bulunduğu ziyarette Ali Koç'un, Şerdil Dara Odabaşı'na üzerinde isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması ile bir plaket takdim ettiği kaydedildi. Şerdil Dara Odabaşı'nın ise Ali Koç'a martı temalı kahve fincanı takımı ile "Kadıköy Çeşmeleri" isimli bir kitap hediye ettiği aktarıldı.

Ziyarette FB TV'ye açıklamada bulunan Ali Koç, Kadıköy Belediyesinin Fenerbahçe'yle iç içe olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Öncelikle hayırlı, uğurlu olsun demeye geldik. Fenerbahçe tabii ki Kadıköy Belediyesinin en büyük markası. Bugüne kadar da hep yakın ilişkiler içinde oldu. Biz de hem bazı sorunlarımızı istişare etmeye geldik hem de kulübümüz ve belediyemizle beraber ne gibi projelere imza atabiliriz, bundan 1-2 sene sonra dönüp baktığımız zaman sadece İstanbul'a değil Türkiye'ye örnek olabilecek sosyal sorumluluk açısından neler yapabiliriz, o konularda beyin fırtınası yaptık. Benim düşüncem, arzum, hedefim Fenerbahçe Spor Kulübüyle Kadıköy Belediyesi olarak uzun vadeli, sürdürülebilir projelere imza atabilmek. Hem de bu ilçenin yaşam kalitesini Fenerbahçe Spor Kulübünün katkısıyla bir nebze daha artırabilmek."

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı ise Fenerbahçe taraftarı olduğunu anlatarak, "Kadıköy Belediyesi açısından da Kadıköy'ün en büyük marka değeri Fenerbahçe. Bu iş birliğini daha nasıl ileri götürürüz, ne tür sosyal projelerde ortaklaşa hareket ederiz diye başkanımızla konuştuk." değerlendirmesinde bulundu.