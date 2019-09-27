Ali Koç'un cezası kaldırıldı





İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a verdiği 30 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'nin Ali Koç'a verdiği 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezasının tahkim kurulu tarafından kaldırıldığı bildirildi.