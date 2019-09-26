Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(İstanbul'daki deprem) 8 yaralanma olayı söz konusu.“
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından İstanbul'a geldi, birazdan açıklama yapacak.
80 arama kurtarma uzmanı İstanbul’a sevk edildi
YÖK, üniversitelerin karnelerini açıkladı
Şirinevler’de yan yatan bir bina boşaltıldı
Sağlık Bakanı Koca: “Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz“

Ali Palabıyık 3. kez Trabzonspor - Beşiktaş maçı yönetecek

Süper Ligin 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan müsabakada düdük çalacak olan hakem Ali Palabıyık, 3. kez iki takım arasında oynanacak bir lig maçını yönetecek.

Spor 26.09.2019, 11:00 26.09.2019, 16:58
Ali Palabıyık 3. kez Trabzonspor - Beşiktaş maçı yönetecek
banner63

Süper Ligin 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan müsabakada düdük çalacak olan hakem Ali Palabıyık, 3. kez iki takım arasında oynanacak bir lig maçını yönetecek.

Süper Lig’in geride kalan 5 haftasında en çok hakem kararları tartışıldı. Türk futbolunda VAR sisteminin bile eleştiri oklarını üzerine çektiği dönemde Trabzonspor - Beşiktaş maçını yönetecek olan hakem Ali Palabıyık’a büyük bir görev düşecek.

Ankara Bölgesi Hakemi Ali Palabıyık, bugünü kadar Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan iki maçta düdük çaldı. Söz konusu maçların birini Trabzonspor, birini ise Beşiktaş kazandı.

TRABZONSPOR KARNESİ

Ali Palabıyık, Trabzonspor’un bugüne kadar 19 maçında düdük çaldı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. 19 müsabakada bordo-mavililer 57 sarı kart, 3 çift sarı karttan kırmızı kart, bir kez ise direkt kırmızı kart gördü. Palabıyık, Trabzonspor maçlarında bir kez penaltı noktasını gösterdi.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Ali Palabıyık, Beşiktaş’ın ise ligde 14 maçında düdük çaldı. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. 14 maçta 40 sarı kart gören Beşiktaş, 5 kez de çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Palabıyık, Beşiktaş’a bir kez de direkt kırmızı kart gösterdi. Palabıyık, Beşiktaş maçlarında üç kez penaltı noktasını gösterdi.

(İHA)

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
İmsak 05:10
Güneş 06:33
Öğle 12:45
İkindi 16:07
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Atletico Madrid 6 13
3. Athletic Bilbao 6 12
4. Granada 6 11
5. Barcelona 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Sevilla 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 6 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@